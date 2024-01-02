Калинская уступила Азаренко во втором круге турнира в Брисбене

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Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Брисбене уступила белоруске Виктории Азаренко со счетом 1:6, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Азаренко встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Зейнеп Сонмез (Турция, Q)/Клара Бюрель (Франция).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 7:6 (10:8)