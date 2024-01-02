Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:37

Калинская уступила Азаренко во втором круге турнира в Брисбене

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Брисбене уступила белоруске Виктории Азаренко со счетом 1:6, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Азаренко встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Зейнеп Сонмез (Турция, Q)/Клара Бюрель (Франция).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 7:6 (10:8)

Анна Калинская
Виктория Азаренко
0
Читайте также
Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитолина обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Окленде

Радукану в первом матче с апреля 2023 года обыграла Русе и вышла во второй круг турнира в Окленде

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости