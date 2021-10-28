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Радукану обыграла Богдан и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

17:11
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Британская теннисистка Эмма Радукану в 1/8 финала турнира турнира в Клуж-Напоке обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Победительница US Open-2021 не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира Радукану встретится с украинкой Мартой Костюк.

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Сергей Разин все материалы автора
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