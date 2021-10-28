Грачева проиграла Халеп во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:4, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

Матч продолжался один час и 14 минут. Румынка сделала два эйса при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У ее соперницы три эйса, три двойных и один успешный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Халеп станет ее соотечественница Жаклин Кристьян.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:2