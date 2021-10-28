Грачева проиграла Халеп во втором раунде турнира в Клуж-Напоке
19:41
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:4, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
Матч продолжался один час и 14 минут. Румынка сделала два эйса при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У ее соперницы три эйса, три двойных и один успешный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Халеп станет ее соотечественница Жаклин Кристьян.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:2
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