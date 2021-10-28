Веснина об ограблении дома: «О записке от воров впервые слышу»

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала подробности ограбления ее дома.

Спортсменке 23 сентября вернули украденные олимпийские медали. Воры оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет 35-летняя спортсменка. При этом к медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

«Главное, что в тот момент никого из нас не было дома, никто не пострадал, — цитируют Веснину «Аргументы и факты». — А так было очень-очень неприятно, гадко и обидно. Хотелось закрыться, спрятаться, ни с кем ничего не обсуждать. Следователь сказал, что орудовали профессионалы. Всё сделали достаточно чисто, быстро. С сейфом помучились минут 10-15, забрали все драгоценности, которые там были. Думаю, грабители шли не за медалями. Я не хранила их в сейфе, награды были в отдельной сумке. Похоже, ее воры просто прихватили, не особо понимая, что внутри. Медали они мне подкинули обратно через пару недель. О записке с извинениями впервые слышу.

Знаю, что была коробка конфет, а медали спрятали в букет цветов. Оперативники этот букет изъяли. Ведь следствие продолжается. Медали сейчас у меня. А о драгоценностях пришлось перестать думать. Не такие пропащие у нас воры, раз вернули награды? Может, потому, что дело получило огласку в СМИ. Или из-за того, что по воровским законам ещё со времен войны нельзя красть медали и ордена... Вообще, давайте оставим эту тему. А то у нас сейчас получится, что грабители — какие-то благородные люди!"

Напомним, 11 сентября теннисистка сообщила, что ее дом обокрали. Были украдены две олимпийские медали, драгоценности, и взломан сейф.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021-м она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.