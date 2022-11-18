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18 ноября, 23:42

Радукану начнет сезон-2023 с турнира в Окленде

Алина Савинова
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Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что планирует начать сезон-2023 с выступления на турнире Окленде.

«Я действительно с нетерпением жду приезда в Новую Зеландию. Я слышала так много хорошего об этом турнире. Это отличный способ втянуться в игру перед Открытым чемпионатом Австралии. Новая Зеландия известна своими прекрасными пейзажами и природой, поэтому я надеюсь, что смогу исследовать некоторые красивые места, находясь там», — приводит Tennis World слова Радукану.

В турнире в Окленде также примут участие Кори Гауфф (США), Лейла Фернандес (Канада) и Слоан Стивенс (США).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/124198/emma-raducanu-confirms-her-first-wta-tournament-of-2023-season/
Теннис
Эмма Радукану
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