Касаткина и Кудерметова не потеряли свои места в рейтинге WTA

Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова не потеряли свои места в обновленном рейтинге WTA — 8-я и 9-я строчки, соответственно.

Ни одна из теннисисток топ-10 рейтинга не потеряла своего места. Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Свентек, в тройке — Онс Жабер из Туниса и американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 21 ноября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 085 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691;

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4375;

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3925;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3871;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3646;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3435;

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795;

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661...

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910...

20 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1910...

43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1119...

60 (59). Анна Калинская (Россия) — 886...

80 (80). Анна Блинкова (Россия) — 750...

93 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 663...

95 (95). Варвара Грачева (Россия) — 658.