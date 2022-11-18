Турсунов — о Радукану: «В ней не было ауры суперзвезды»

Российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о профессионализме бывшей подопечной, британской теннисистки Эммы Радукану.

«Честно говоря, я не видел и не чувствовал, что происходит много посторонних вещей. С того момента, как мы только начали, Эмма просто уткнулась носом в землю. Она была очень трудолюбива, и я не видел, чтобы ей не хватало каких-то вещей. В ней не было ауры суперзвезды, и я думаю, что она очень хорошо справлялась с этой ролью. Я был впечатлен ею и доволен тем, какая она профессиональная спортсменка», — приводит Ubitennis слова 39-летнего специалиста.

В октябре Турсунов объявил о прекращении сотрудничестве с Радукану. На данный момент он тренирует Белинду Бенчич из Швейцарии.