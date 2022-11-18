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Турсунов — о Радукану: «В ней не было ауры суперзвезды»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о профессионализме бывшей подопечной, британской теннисистки Эммы Радукану.

«Честно говоря, я не видел и не чувствовал, что происходит много посторонних вещей. С того момента, как мы только начали, Эмма просто уткнулась носом в землю. Она была очень трудолюбива, и я не видел, чтобы ей не хватало каких-то вещей. В ней не было ауры суперзвезды, и я думаю, что она очень хорошо справлялась с этой ролью. Я был впечатлен ею и доволен тем, какая она профессиональная спортсменка», — приводит Ubitennis слова 39-летнего специалиста.

В октябре Турсунов объявил о прекращении сотрудничестве с Радукану. На данный момент он тренирует Белинду Бенчич из Швейцарии.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/11/dmitry-tursunov-speaks-positively-about-emma-raducanus-work-ethic-despite-split/
Теннис
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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