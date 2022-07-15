Путинцева вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Юлия Путинцева из Казахстана в четвертьфинале турнира в Будапеште обыграла украинку Лесю Цуренко.
Встреча завершилась при счете 6:0, 2:0 из-за отказа украинки продолжать матч.
В полуфинале Путинцева встретится с сербкой Александрой Крунич.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока
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