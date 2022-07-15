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Сегодня, 14:16

Путинцева вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Сергей Разин
корреспондент
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Юлия Путинцева из Казахстана в четвертьфинале турнира в Будапеште обыграла украинку Лесю Цуренко.

Встреча завершилась при счете 6:0, 2:0 из-за отказа украинки продолжать матч.

В полуфинале Путинцева встретится с сербкой Александрой Крунич.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока

Леся Цуренко
Юлия Путинцева
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