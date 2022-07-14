Дуэт Младенович/Данилович на отказе российско-румынской пары вышел в полуфинал турнира в Лозанне
Сербско-французский дуэт Ольга Данилович/Кристина Младенович на отказе российско-румынской пары Анна Калинская/Ралука Олару вышел в полуфинал парного турнира в Лозанне (Швейцария).
Следующим соперником пары станет китайско-российский дуэт Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция) — Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния, 3) — 0:0 отказ 2-й пары
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