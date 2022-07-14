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Сегодня, 17:54

Дуэт Младенович/Данилович на отказе российско-румынской пары вышел в полуфинал турнира в Лозанне

Руслан Минаев
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Сербско-французский дуэт Ольга Данилович/Кристина Младенович на отказе российско-румынской пары Анна Калинская/Ралука Олару вышел в полуфинал парного турнира в Лозанне (Швейцария).

Следующим соперником пары станет китайско-российский дуэт Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция) — Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния, 3) — 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
Анна Калинская
Кристина Младенович
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Китайско-российский дуэт Синьюнь/Панова вышел в полуфинал турнира в Лозанне
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