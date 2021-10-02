Путинцева уступила Ван Уйтванк в финале турнира в Нур-Султане

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в финале турнира в Нур-Султане уступила бельгийке Элисон Ван Уйтванк со счетом 6:1, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Казахстанка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Для 89-й ракетки мира это второй титул в 2021 году в одиночном разряде.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — 1:6, 6:4, 6:3