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Жабер и Мугуруса сыграют в финале турнира в Чикаго

22:12
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Определились финалистки теннисного турнира в Чикаго. В решающем матче сыграют испанка Гарбинье Мугуруса и представительница Туниса Онс Жаберс.

Мугуруса в полуфинале должна были сыграть с Маркетой Вондроушовой, но чешка снялась с матча.

Жабер также прошла дальше на отказе соперницы. Елена Рыбакина из Казахстана отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 6:4, 3:2 отказ Рыбакиной

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Иван Шитик все материалы автора

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