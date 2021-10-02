Россиянки Габуева и Захарова проиграли решающий тай-брейк в финале парного турнира в Нур-Султане
10:46
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова проиграли в финале турнира в Нур-Султане (Казахстан).
Габуева и Захарова уступили паре Анна-Лена Фридзам/Моника Никулеску — 2:6, 6:4, 5:10.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна-Лена Фридзам/Моника Никулеску (Германия/Румыния, 3) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 4:6, 10:5
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