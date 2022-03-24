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Тарпищев — о Барти: «Те, кто заканчивает карьеру в этом возрасте, всегда хотят вернуться. По себе знаю»

Тарпищев отреагировал на завершение карьеры Барти
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры первой ракетки мира Эшли Барти.

«Хоть в женском теннисе нельзя выделить явного лидера, Барти — наиболее близкий к этому понятию игрок. По качеству игры Барти выступала лучше всех. На всех турнирах, где она заявлялась, естественно, ее рассматривали как одну из фавориток. Непонятно, почему она закончила. В принципе в ближайшие три года она могла бы еще доминировать. Как правило, те, кто заканчивает карьеру в этом возрасте, всегда хотят вернуться. По себе знаю, я тоже в 25 карьеру закончил», — сказал Тарпищев «СЭ».

Барти является трехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

Австралийку исключат из рейтинга Женской теннисной ассоциации после турнира в Майами, который завершится 3 апреля.

Шамиль Тарпищев
Эшли Барти
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