Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры первой ракетки мира Эшли Барти.

«Хоть в женском теннисе нельзя выделить явного лидера, Барти — наиболее близкий к этому понятию игрок. По качеству игры Барти выступала лучше всех. На всех турнирах, где она заявлялась, естественно, ее рассматривали как одну из фавориток. Непонятно, почему она закончила. В принципе в ближайшие три года она могла бы еще доминировать. Как правило, те, кто заканчивает карьеру в этом возрасте, всегда хотят вернуться. По себе знаю, я тоже в 25 карьеру закончил», — сказал Тарпищев «СЭ».

Барти является трехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

Австралийку исключат из рейтинга Женской теннисной ассоциации после турнира в Майами, который завершится 3 апреля.