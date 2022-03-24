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«Для меня это не было шоком. Она могла уйти и в 2019 году». Тренер Барти не удивлен, что теннисистка завершила карьеру

Тренер Барти не удивился завершению карьеры теннисистки
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Тренер первой ракетки мира Эшли Барти, Крэйг Тиззер, признался, что ранее завершение карьеры теннисистки его не удивило. По словам Тиззера, Барти размышляла над уходом в 2019 году после завоевания своего первого турнира «Большого шлема», на «Ролан Гаррос».

«В 2019 году она сказала мне: «Я могу теперь завершить карьеру?» Я ответил: «Погоди, я не готов к этому».

Сейчас ее решение не стало для меня шоком. Эш делает то, что считает правильным. Когда мы только начали нашу работу, она сразу хотела делать так, как ей видится правильным. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы уйти. Я не думаю, что у нее оставался запас энергии", — приводит слова Тиззера Reuters.

Барти начала работать с Тиззером в 2016 году. За это время 25-летняя австралийка стала 3-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

Теннис
Эшли Барти
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