Барти исключат из рейтинга WTA 3 апреля после турнира в Майами

Первую ракетку мира Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры, исключат из рейтинга Женской теннисной ассоциации после турнира в Майами, который завершится 3 апреля. Об этом информирует журналист Бен Ротенберг в своем Twitter.

Сообщается, что первую строчку рейтинга WTA, вероятно, займет Ига Свентек. Польская теннисистка одержала победы в двух турнирах подряд и набрала 5776 очков.

Барти является трехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».