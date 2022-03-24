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Сегодня, 10:54

Барти исключат из рейтинга WTA 3 апреля после турнира в Майами

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Первую ракетку мира Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры, исключат из рейтинга Женской теннисной ассоциации после турнира в Майами, который завершится 3 апреля. Об этом информирует журналист Бен Ротенберг в своем Twitter.

Сообщается, что первую строчку рейтинга WTA, вероятно, займет Ига Свентек. Польская теннисистка одержала победы в двух турнирах подряд и набрала 5776 очков.

Барти является трехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

Теннис
Эшли Барти
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