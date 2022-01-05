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Потапова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

08:01
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Россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Мельбурне победила австралийку Лизетт Кабреру со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Следующей соперницей россиянки будет победительница матча Анна Бондар (Венгрия) — Катержина Синякова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 5:7, 6:2, 6:2

Клара Бюрель (Франция) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 7:6 (8:6)

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Роман Шишов все материалы автора
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