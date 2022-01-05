Потапова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
08:01
Россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Мельбурне победила австралийку Лизетт Кабреру со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Следующей соперницей россиянки будет победительница матча Анна Бондар (Венгрия) — Катержина Синякова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 5:7, 6:2, 6:2
Клара Бюрель (Франция) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 7:6 (8:6)
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