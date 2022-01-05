Блинкова и Эйкери вышли во второй круг турнира в Аделаиде
06:38
Российско-норвежский дуэт Анна Блинкова/Ульрикке Эйкери в первом круге парного разряда турнира в Аделаиде победил американок Софию Кенин и Николь Меличар со счетом 4:6, 6:2, 10:7.
Во втором круге они сыграют с белоруской Викторией Азаренко и испанкой Паулой Бадосой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Ульрикке Эйкери (Россия/Норвегия) — София Кенин/Николь Меличар (США) — 4:6, 6:2, 10:7
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