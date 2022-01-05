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Касаткина и Самсонова вышли во второй круг турнира в Мельбурне

08:26
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Российский дуэт Дарья Касаткина/Людмила Самсонова в первом круге парного разряда турнира в Мельбурне победил немецко-американскую пару Вивиан Хайзен/Ингрид Нил со счетом 6:4, 6:2.

Во втором круге Касаткина и Самсонова сыграют с победителями матча Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Виктория Кузьмова/Вера Звонарева (Словакия/Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина/Людмила Самсонова (Россия) — Вивиан Хайзен/Ингрид Нил (Германия/США) — 6:4, 6:2

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Роман Шишов все материалы автора
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