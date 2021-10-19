Потапова уступила Халеп в первом круге Кубка Кремля
19 октября, 18:15
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:1, 6:4) в первом круге Кубка Кремля.
Матч продолжался один час и 33 минуты. Потапова совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта. У ее соперницы две двойные и шесть успешных брейк-поинтов.
Следующей соперницей Халеп станет победительница пары Вероника Кудерметова (Россия) — Оксана Селехметьева (Россия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 8, WC) — Анастасия Потапова (Россия, WC) — 6:1, 6:4
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