Потапова уступила Халеп в первом круге Кубка Кремля

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:1, 6:4) в первом круге Кубка Кремля.

Матч продолжался один час и 33 минуты. Потапова совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта. У ее соперницы две двойные и шесть успешных брейк-поинтов.

Следующей соперницей Халеп станет победительница пары Вероника Кудерметова (Россия) — Оксана Селехметьева (Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 8, WC) — Анастасия Потапова (Россия, WC) — 6:1, 6:4