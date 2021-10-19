Александрова прошла во второй круг Кубка Кремля на отказе Жабер
19 октября, 17:38
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг Кубка Кремля.
При счете 6:1, 1:0 в пользу Александровой Онс Жабер отказалась продолжать матч. Встреча продолжалась 37 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 5) — 6:1, 1:0 отказ Жабер
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