Потапова победила Костюк и пробилась в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Майами (США).
Во втором круге спортсменка обыграла украинку Марту Костюк в двух сетах — 6:1, 6:3.
Соперницей Потаповой в третьем круге станет победитель матча Кори Гауфф (США, 6) — Ребекка Марино (Канада).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:3
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