Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

23 марта, 23:51

Потапова победила Костюк и пробилась в третий круг турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Майами (США).

Во втором круге спортсменка обыграла украинку Марту Костюк в двух сетах — 6:1, 6:3.

Соперницей Потаповой в третьем круге станет победитель матча Кори Гауфф (США, 6) — Ребекка Марино (Канада).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
1
6
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова победила Голубич и вышла в третий круг турнира в Майами

Потапова встретится с Гауфф в третьем круге турнира в Майами
Новости
RSS RSS
Все новости