Самсонова победила Голубич и вышла в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Майами (США).
Во втором круге спортсменка победила Викторию Голубич из Швейцарии в двух сетах — 6:1, 6:1.
Соперницей Самсоновой в третьем круге станет китаянка Чжэн Циньвэнь.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 12) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:1, 6:1
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