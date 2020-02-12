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Потапова — первая четвертьфиналистка турнира в Санкт-Петербурге

16:03
Анастасия Потапова. Фото сайт WTA
Анастасия Потапова. Фото сайт WTA
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Россиянка Анастасия Потапова обыграла Айлу Томлянович из Австралии во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

Потапова стала первой четвертьфиналисткой турнира. Ее соперница определится в матче между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой и голландкой Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:2), 6:3

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