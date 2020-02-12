Потапова — первая четвертьфиналистка турнира в Санкт-Петербурге
16:03
Россиянка Анастасия Потапова обыграла Айлу Томлянович из Австралии во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.
Потапова стала первой четвертьфиналисткой турнира. Ее соперница определится в матче между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой и голландкой Кики Бертенс.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:2), 6:3
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