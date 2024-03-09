Свентек и Возняцки вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:0.
В другом матче датчанка Каролин Возняцки в трех сетах победила хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:0
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 25) — 7:6 (7:5), 6:3
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