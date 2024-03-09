Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

9 марта, 06:17

Свентек и Возняцки вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:0.

В другом матче датчанка Каролин Возняцки в трех сетах победила хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:0

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 25) — 7:6 (7:5), 6:3

Ига Свентек
1
1
Читайте также
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Потапова переиграла Боузкову на турнире в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости