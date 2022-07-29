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Сегодня, 16:36

Потапова и Сизикова вышли в финал парного разряда турнира в Праге

Алексей Еремин
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли соотечественниц Алену Фомину и Екатерину Яшину в полуфинале парного разряда турнира в Праге (Чехия).

Игра длилась 1 час 17 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:1.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — 7:5, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
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