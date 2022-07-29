Потапова и Сизикова вышли в финал парного разряда турнира в Праге
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли соотечественниц Алену Фомину и Екатерину Яшину в полуфинале парного разряда турнира в Праге (Чехия).
Игра длилась 1 час 17 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:1.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — 7:5, 6:1
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