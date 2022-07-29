Селехметьева не смогла выйти в полуфинал турнира в Праге
Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).
Игра длилась 1 час 25 минут и закончилась со счетом 3:6, 0:6.
В полуфинале Боузкова сыграет с соотечественницей Линдой Носковой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Боузкова (Чехия, 8) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:3, 6:0
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