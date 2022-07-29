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Сегодня, 16:40

Селехметьева не смогла выйти в полуфинал турнира в Праге

Алексей Еремин
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).

Игра длилась 1 час 25 минут и закончилась со счетом 3:6, 0:6.

В полуфинале Боузкова сыграет с соотечественницей Линдой Носковой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Боузкова (Чехия, 8) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:3, 6:0

Теннис
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