Потапова и Никулеску отказались от борьбы во втором круге турнира в Дубае в парном разряде
17:53
Россиянка Анастасия Потапова в паре с румынкой Моникой Никулеску не смогли преодолеть барьер второго круга турнира в Дубае. Они уступили в первом сете со счетом 1:6, после чего отказались от дальнейшей борьбы.
Ранее Потапова вышла в четвертьфинал турнира в ОАЭ в одиночном разряде.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Алекса Гуарачи/Дарья Юрак (Чили/Хорватия, 8) — Моника Никулеску/Анастасия Потапова (Румыния/Россия) — 6:1 отказ 2-й пары
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