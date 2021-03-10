Потапова и Никулеску отказались от борьбы во втором круге турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Анастасия Потапова в паре с румынкой Моникой Никулеску не смогли преодолеть барьер второго круга турнира в Дубае. Они уступили в первом сете со счетом 1:6, после чего отказались от дальнейшей борьбы.

Ранее Потапова вышла в четвертьфинал турнира в ОАЭ в одиночном разряде.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Алекса Гуарачи/Дарья Юрак (Чили/Хорватия, 8) — Моника Никулеску/Анастасия Потапова (Румыния/Россия) — 6:1 отказ 2-й пары