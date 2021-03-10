Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Американская теннисистка Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дубае обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Американка двжады подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с победительницей матча Жиль Тайхманн (Швейцария) — Онс Жабер (Тунис).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США, WC) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:4, 6:2