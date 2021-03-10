Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
16:28
Американская теннисистка Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дубае обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Американка двжады подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с победительницей матча Жиль Тайхманн (Швейцария) — Онс Жабер (Тунис).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кори Гауфф (США, WC) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:4, 6:2
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