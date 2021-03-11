Бушар и Тормо вышли в третий круг турнира в Гвадалахаре

Канадская теннисистка Эжени Бушар одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла словенку Каю Юван.

Также в третий круг вышли испанка Сара Соррибес Тормо, австралийка Астра Шарма и итальянка Элизабетта Коччаретто.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Zapopan 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — Леони Кунг (Швейцария, Q) — 6:3, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Кая Юван (Словения, 8) — 6:4, 6:3

Астра Шарма (Австралия, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 7) — 6:4, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Надя Подороска (Аргентина, 1) — 7:5, 7:5