Бушар и Тормо вышли в третий круг турнира в Гвадалахаре
06:13
Канадская теннисистка Эжени Бушар одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла словенку Каю Юван.
Также в третий круг вышли испанка Сара Соррибес Тормо, австралийка Астра Шарма и итальянка Элизабетта Коччаретто.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Zapopan 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — Леони Кунг (Швейцария, Q) — 6:3, 6:3
Эжени Бушар (Канада, WC) — Кая Юван (Словения, 8) — 6:4, 6:3
Астра Шарма (Австралия, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 7) — 6:4, 6:4
Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Надя Подороска (Аргентина, 1) — 7:5, 7:5
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