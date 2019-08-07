"Поражение от Андрееску ничего не значит". Бушар - о девятом проигрыше подряд

Канадская теннисистка Эжени Бушар после поражения в первом круге турнира в Монреале, от соотечественницы Бянке Андрееску (6:4, 6:1, 6:4) заявила, что этот проигрыш для нее не принципиален.

- Думаю, я провела лучший матч после травмы, - цитирует Бушар портал wtatennis.com. - Мы переписывались в Instagram после жеребьевки и сошлись на том, что наша игра друг против друга в первом раунде - это классно для канадского тенниса. Я получаю огромное удовольствие от тенниса, остаюсь позитивной на корте, делаю все, что от меня зависит. Что бы ни случилось, я верю в лучшее.

Поражение от Андрееску стало для 25-летней Бушар девятым подряд. Последний раз она выигрывала в феврале на турнире в Дубае. Андрееску в следующем круге сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.