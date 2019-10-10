«Почему это так мило?». Павлюченкова и ее юная болельщица

Россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в Twitter фотографию, на которой она хлопает по ладошке юную болельщицу.

— Почему это так мило?, — подписала Павлюченкова фото.

Россиянка в первом круге турнира в Линце (Австрия) победила местную теннисистку Барбару Хаас. А за право выйти в четвертьфинал россиянка, посеянная под девятым номером, сразится со словачкой Вероникой Кузмовой.