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«Почему это так мило?». Павлюченкова и ее юная болельщица

15:15
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Россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в Twitter фотографию, на которой она хлопает по ладошке юную болельщицу.

— Почему это так мило?, — подписала Павлюченкова фото.

Россиянка в первом круге турнира в Линце (Австрия) победила местную теннисистку Барбару Хаас. А за право выйти в четвертьфинал россиянка, посеянная под девятым номером, сразится со словачкой Вероникой Кузмовой.

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