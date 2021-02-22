Победительница US Open-2019 Андрееску пропустит турнир в Дубае

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску пропустит турнир в Дубае (ОАЭ), сообщает SportsNet 22 февраля.

20-летняя канадка вынуждена пропустить турнир из-за травмы ноги. Данную информацию подтвердил ее агент Джонатан де Вейи. По словам представителя теннисистки, ничего серьезного нет, просто Андрееску хочет лучше подготовиться к турниру «Премьер» в Майами и поберечь себя.

Женский турнир в Дубае пройдет с 8 по 14 марта.