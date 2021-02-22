Тренер Касаткиной заявил, что россиянка может победить кого угодно

Карлос Мартинес, тренер российской теннисистки Дарьи Касаткиной, похвалил спортсменку и выразил мнение, что она может многого достичь.

«Я вижу в ней большого игрока, если она будет в себя верить, она будет в топе на протяжении многих лет. Сможет ли она выиграть «Большой шлем»? Я не очень люблю говорить о таких вещах, но у нее, конечно, есть талант. Она умеет играть в обороне, а когда она хорошо обороняется, она лучше атакует. Конечно, нужно идеальное психологическое и физическое состояние.

Я борюсь, чтобы мы ежедневно продуктивно работали, прибавляли на каждой тренировке — вот чего мы добились за эти месяцы. По-моему, она может победить кого угодно, ей было нужно, чтобы в нее верили, в конце концов, ей всего 23 года, он все еще очень молода. У нее задатки топ-игрока, надеюсь, что смогу помогать ей еще долгие годы", — цитирует Мартинеса Punto de Break.

19 февраля Касаткина одержала победу над чешкой Марией Боузковой — 4:6, 6:2, 6:2 в финале турнира WTA в Мельбурне (Австралия).