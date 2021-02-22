Осака вышла на первое место в чемпионской гонке WTA, Кудерметова занимает десятое место
09:30
Официальный сайт WTA 22 февраля обновил рейтинг чемпионской гонки-2021.
Японская теннисистка Наоми Осака после победы на Открытом чемпионате Австралии возглавила гонку с результатом 2 185 очков. На втором месте идет финалистка турнира Дженнифер Брэди из США (1 486 очков), тройку лидеров замыкает американка Серена Уильямс (965 очков).
Россиянка Вероника Кудерметова находится на десятом месте с 490 очками.
В понедельник, 22 февраля Кудерметова в первом круге турнира в Аделаиде уступила в двух сетах американке Шелби Роджерс.
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