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Касаткина обыграла Чжао на Кубке Билли Джин Кинг

13:48
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в стартовом матче на Кубке Билли Джин Кинг в Праге победила канадку Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.

Сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Канады (1:0).

Далее сыграют Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино.

Напомним, что матчи командного женского турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. В полуфинал выйдут победители четырех групп.

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Роман Шишов все материалы автора
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