Касаткина обыграла Чжао на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Дарья Касаткина в стартовом матче на Кубке Билли Джин Кинг в Праге победила канадку Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.

Сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Канады (1:0).

Далее сыграют Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино.

Напомним, что матчи командного женского турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. В полуфинал выйдут победители четырех групп.