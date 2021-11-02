Касаткина обыграла Чжао на Кубке Билли Джин Кинг
13:48
Российская теннисистка Дарья Касаткина в стартовом матче на Кубке Билли Джин Кинг в Праге победила канадку Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.
Сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Канады (1:0).
Далее сыграют Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино.
Напомним, что матчи командного женского турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. В полуфинал выйдут победители четырех групп.
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