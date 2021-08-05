Плишкова вышла в третий круг турнира WTA в Румынии
14:22
Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова обыграла полячку Катаржину Кава в одиночном разряде турнира WTA в Румынии.
В следующем раунде Плишкова встретится с победителем матча Лара Арруабаррена (Испания) — Михаэла Бузарнеску (Румыния).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Winners Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Катаржина Кава (Польша) — 6:4, 6:4
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