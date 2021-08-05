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Плишкова вышла в третий круг турнира WTA в Румынии

14:22
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Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова обыграла полячку Катаржину Кава в одиночном разряде турнира WTA в Румынии.

В следующем раунде Плишкова встретится с победителем матча Лара Арруабаррена (Испания) — Михаэла Бузарнеску (Румыния).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Winners Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Катаржина Кава (Польша) — 6:4, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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