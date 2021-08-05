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Зигемунд перенесла операцию на колене

21:38
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Теннисистка Лаура Зигемунд рассказала, что перенесла операцию на правом колене.

«После долгих раздумий и разных методов консервативного лечения я решила сделать еще одну операцию на колене. Все прошло по плану, и у меня хорошее предчувствие, что единственный путь дальше — только вверх.

В ближайшие недели я приложу все усилия для реабилитации, но еще использую это время для других важных для меня вещей», — написала спортсменка в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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