Зигемунд перенесла операцию на колене
21:38
Теннисистка Лаура Зигемунд рассказала, что перенесла операцию на правом колене.
«После долгих раздумий и разных методов консервативного лечения я решила сделать еще одну операцию на колене. Все прошло по плану, и у меня хорошее предчувствие, что единственный путь дальше — только вверх.
В ближайшие недели я приложу все усилия для реабилитации, но еще использую это время для других важных для меня вещей», — написала спортсменка в Instagram.
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