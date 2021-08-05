Касаткина обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором раунде турнира в Сан-Хосе обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянка сделала 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с Магдой Линетт из Польши. Встреча пройдет 6 августа и начнется в 19:00мск.