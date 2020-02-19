Плишкова уверенно обыграла Младенович во втором раунде турнира Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Кристину Младенович (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и восемь минут. В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Кристина Младенович (Франция, Q) — 6:1, 6:2