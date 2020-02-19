Плишкова уверенно обыграла Младенович во втором раунде турнира Дубае
14:25
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Кристину Младенович (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался один час и восемь минут. В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Кристина Младенович (Франция, Q) — 6:1, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...