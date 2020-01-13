Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Плишкова пробилась во второй раунд турнира в Хобарте

13:43
Теги:

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Хобарте. На старте соревнований она победила Нину Стоянович из Сербии.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Нина Стоянович (Сербия, LL) — 1:6, 6:4, 6:3

Виктория Кузьмова (Словакия) — Чжу Линь (Китай) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир