Плишкова пробилась во второй раунд турнира в Хобарте

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Хобарте. На старте соревнований она победила Нину Стоянович из Сербии.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Нина Стоянович (Сербия, LL) — 1:6, 6:4, 6:3

Виктория Кузьмова (Словакия) — Чжу Линь (Китай) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:3)