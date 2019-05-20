Плишкова поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA

Чешка Каролина Плишкова, победившая на турнире в Риме, поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 28-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 20 мая
1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 3525
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 3271
3 (2). Наоми Осака (Япония) – 2961
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 2711
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2289
6 (6). Эшли Барти (Австралия) – 2175
7 (7). Симона Халеп (Румыния) – 1897
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 1620
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 1377…
28 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 708...
43 (41). Екатерина Александрова (Россия) – 541…
48 (44). Вероника Кудерметова (Россия) – 499...
53 (51). Виталия Дьяченко (Россия) – 452...
58 (54). Вера Звонарёва (Россия) – 425...
70 (90). Анна Блинкова (Россия) – 385...
74 (101). Дарья Касаткина (Россия) – 372...
79 (75). Мария Шарапова (Россия) – 355...
86 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) – 336...
89 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) – 334
* – положение в предыдущем рейтинге