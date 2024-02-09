Пивоварова считает, что Мирра Андреева упустила большой шанс на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от выступления 16-летней Мирры Андреевой на Australian Open — 2024.

«Честно говоря, я ожидала победы Мирры в этом матче, потому что чешская теннисистка явно была не в форме, либо ее беспокоила травма. То, как играла Крейчикова на этом турнире, далеко от ее лучшей формы. И против Мирры она тоже играла совершенно не в свой теннис. Выходила к сетке — и даже там ошибалась на простых мячах, совершала огромное количество невынужденных ошибок. Мирра однозначно должна была выигрывать этот матч. Но, видимо, она сама подустала, потому что и у нее игра была нестабильной. Тем не менее я считаю, что она упустила очень большой шанс. Наверное, морально Мирра еще не готова была преодолевать этот этап», — приводит слова Пивоваровой «Газетой.Ru».

В январе 16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка повторила свой лучший результат в турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертого круга турнира. Ранее теннисистка добиралась до этой стадии на Уимблдоне-2023.