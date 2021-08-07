Петкович и Шериф вышли в финал турнира в Клуж-Напоке
19:23
Немецкая теннисистка Андреа Петкович и египтянка Майар Шериф пробились в финал турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
В полуфинале Петкович обыграла сербку Александру Крунич (6:4, 6:2). Шериф победила румынку Михаэлу Бузарнеску (7:6, 6:4).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Winners Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Андреа Петкович (Германия, 2) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 6:4, 6:2
Майар Шериф (Египет) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 7:6 (7:1), 6:4
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