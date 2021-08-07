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Петкович и Шериф вышли в финал турнира в Клуж-Напоке

19:23

Немецкая теннисистка Андреа Петкович и египтянка Майар Шериф пробились в финал турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В полуфинале Петкович обыграла сербку Александру Крунич (6:4, 6:2). Шериф победила румынку Михаэлу Бузарнеску (7:6, 6:4).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Winners Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андреа Петкович (Германия, 2) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 6:4, 6:2

Майар Шериф (Египет) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 7:6 (7:1), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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