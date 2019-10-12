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Петерсон вышла в финал турнира в Тяньцзине, где может сыграть с Кудерметовой

08:25
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Шведка Ребекка Петерсон одержала победу над тунисской теннисисткой Онс Жабер в полуфинале турнира в Тяньцзине — 0:6, 6:4, 7:5. В решающем матче Петерсон сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова — Хитер Уотсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ребекка Петерсон (Швеция) — Онс Жабер (Тунис) — 0:6, 6:4, 7:5

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/wta/?from=header-main-menu

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