Павлюченкова назвала главный миф о теннисистах

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова поделилась главным стереотипом о своей профессии.

— Думаю, главный миф заключается в том, что у нас очень красивая жизнь, — рассказала «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Мол, игроки путешествуют между Лондоном, Римом, Мадридом, Майами и Мельбурном. Наслаждаются жизнью, ни в чем себе не отказывают. Наверное, если ты проиграл на ранней стадии и у тебя есть время до следующего турнира, то действительно есть возможность прогуляться по городу. Но последние два-три года из-за пандемии мы все время проводим в отелях. Корт — отель, отель — корт. Не подумайте, что я жалуюсь, меня все устраивает, но это довольно тяжелая работа. Мои друзья стали это понимать, когда пару раз приезжали на турниры «Большого шлема». Они увидели, как проходят мои будни. Как непросто восстанавливаться, как постоянно надо держать себя в хорошей форме.

Анастасия Павлюченкова закончила прошлый год на 11-м месте в рейтинге WTA.