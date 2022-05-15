Первая ракетка мира Свентек выиграла турнир в Риме

Первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах переиграла седьмого номера мирового рейтинга Онс Жабер в финале турнира WTA в Риме.

Длительность поединка составила 1 час 23 минуты. Полька записала в актив один эйс и пять брейков, допустив одну двойную ошибку. Представительница Туниса три раза подала навылет, конвертировала один брейк-пойнт и дважды ошиблась при подаче.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Онс Жабер (Тунис, 9) — 6:2, 6:2