Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:34

Первая ракетка мира Свентек выиграла турнир в Риме

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах переиграла седьмого номера мирового рейтинга Онс Жабер в финале турнира WTA в Риме.

Длительность поединка составила 1 час 23 минуты. Полька записала в актив один эйс и пять брейков, допустив одну двойную ошибку. Представительница Туниса три раза подала навылет, конвертировала один брейк-пойнт и дважды ошиблась при подаче.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Онс Жабер (Тунис, 9) — 6:2, 6:2

Ига Свентек
3
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Депортировали из России, а в Таджикистане приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Бывшая звезда поп-ММА Чоршанбиев сменил клетку на решетку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина проиграла Жабер в полуфинале турнира в Риме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости