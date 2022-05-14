Касаткина проиграла Жабер в полуфинале турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Онс Жабер из Туниса в полуфинале турнира WTA в Риме (Италия) — 4:6, 6:1, 5:7.

Матч длился 1 час и 56 минут. В третьем сете Касаткина проигрывала со счетом 2:4, после чего выиграла 3 гейма подряд и подавала на матч. У россиянки был один матчбол, но она не смогла реализовать его. После этого она проиграла три гейма подряд и уступила в матче.

Касаткина не сделала ни одной подачи навылет и допустила 6 двойных ошибок, реализовав 6 из 9 брейкпоинтов. У Жабер 5 эйсов и 2 двойных ошибки при 6 реализованных брейкпоинтах из 15.

В финале Жабер сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 9) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 1:6, 7:5