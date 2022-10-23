Саккари и Пегула сыграют в финале турнира в Гвадалахаре

Греческая теннисистка Мария Саккари и американца Джессика Пегула сыграют в финале турнира в Гвадалахаре.

В полуфинале Саккари обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 7:5, 6:4, а Пегула одержала победу над белорусской Викторией Азаренко (7:6 (7:3), 6:1).

Финальный матч пройдет в ночь на 24 октября. Игра запланирована на 2.00 мск.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Саккари (Греция, 4) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:4

Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:3), 6:1)