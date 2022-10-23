Саккари и Пегула сыграют в финале турнира в Гвадалахаре
Греческая теннисистка Мария Саккари и американца Джессика Пегула сыграют в финале турнира в Гвадалахаре.
В полуфинале Саккари обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 7:5, 6:4, а Пегула одержала победу над белорусской Викторией Азаренко (7:6 (7:3), 6:1).
Финальный матч пройдет в ночь на 24 октября. Игра запланирована на 2.00 мск.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Саккари (Греция, 4) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:4
Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:3), 6:1)
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