Пегула обыграла Коллинз и вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Американская теннисистка Джессика Пегула в третьем круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз со счетом 6:1, 7:6 (6:0).
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 29-летней Пегулы 3 эйса, одна ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала Пегула встретится с Магдой Линетт из Польши.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США, 3) — Дэниэлл Коллинз (США, 30) — 6:1, 7:6 (7:0)
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