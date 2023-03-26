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Сегодня, 01:53

Кудерметова и Самсонова вышли в 1/8 финала парного турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в первом круге турнира в Майами обыграли американок Каролин Долхайд и Мэдисон Кис.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. На счету россиянок один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

В 1/8 финала Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Мэдисон Кис (США) — 6:4, 6:4

Беатрис Хаддад Майя/Джулиана Олмос (Бразилия/Мексика, 7) — Мария Боузкова/Дарья Касаткина (Чехия/Россия) — 6:2, 6:3

Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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